Пятибратов назвал лучших игроков и тренеров сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» рассказал, кого считает лучшими в минувшем сезоне РПЛ.

— Назовите трех лучших игроков РПЛ сезона.

— Малком, Промес и Дуглас Сантос. Такая тройка.

— Кто лучший тренер этого сезона?

— Сложный вопрос. Семак — это чемпионство. Карпин — настоящая работа, которая позволила команде быть на вершине с таким составом. Естественно, Федотов.

47-летний специалист возглавлял «Факел» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Это был его первый опыт работы главным тренером.