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Сегодня, 20:15

Пятибратов — о поражении от «Спартака»: «Ситуация для «Факела» не критическая, впереди весь чемпионат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

— Насколько текущий состав готов? Нужно ли усиление?

— Будем справляться. Дело не в наличии или отсутствии игроков. Нам просто надо много работать. Сейчас ситуация не критическая. Впереди весь чемпионат.

— Что сказали в перерыве команде?

— Надо играть и стараться. Нельзя быть равнодушным на поле, когда приезжает столько болельщиков. Мужское должно быть у нас всегда. Об этом мы и разговаривали в раздевалке. Сегодняшний матч оставил очень много вопросов. Ребята сегодня рухнули на газон, наверное, потому что отдали все силы на поле.

— Когда уволили Черевченко было много разговоров, что идти в «Факел» не многие согласятся из-за частой смены специалистов. Не переживали?

— Конечно, я не переживал и не боялся. Я знаю очень хорошо ребят, знаю, как нужно выйти из этой ситуации. Мы приложим максимум усилий. «Факел» — тот клуб, в который я готов всегда прийти, в какой бы лиге он не играл. Когда разговаривали с руководителями вопрос был только один: «Когда могу приехать?»

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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