Сегодня, 20:15
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).
— Насколько текущий состав готов? Нужно ли усиление?
— Будем справляться. Дело не в наличии или отсутствии игроков. Нам просто надо много работать. Сейчас ситуация не критическая. Впереди весь чемпионат.
— Что сказали в перерыве команде?
— Надо играть и стараться. Нельзя быть равнодушным на поле, когда приезжает столько болельщиков. Мужское должно быть у нас всегда. Об этом мы и разговаривали в раздевалке. Сегодняшний матч оставил очень много вопросов. Ребята сегодня рухнули на газон, наверное, потому что отдали все силы на поле.
— Когда уволили Черевченко было много разговоров, что идти в «Факел» не многие согласятся из-за частой смены специалистов. Не переживали?
— Конечно, я не переживал и не боялся. Я знаю очень хорошо ребят, знаю, как нужно выйти из этой ситуации. Мы приложим максимум усилий. «Факел» — тот клуб, в который я готов всегда прийти, в какой бы лиге он не играл. Когда разговаривали с руководителями вопрос был только один: «Когда могу приехать?»
«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.
В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.