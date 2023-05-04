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Сегодня, 02:12

Пятибратов: «Зимой «Факел» усилился точечно и очень грамотно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил работу воронежского клуба в зимнее трансферное окно. Команду пополнили Евгений Марков, Вячеслав Якимов, Реда Рабеи и Мохамед Браими.

«Я не считаю, что «Факел» слабо усилился. Все исходит из возможностей клуба. Мы понимали, что не можем покупать игроков. «Факел» живет по средствам. Зимой мы усилились точечно и очень грамотно. Якимов и Марков — отличные трансферы. Плюс на флажке взяли Рабеи и Браими. Клуб сработал профессионально. Непросто заинтересовать игрока в переходе в «Факел». Все смотрят в сторону Москвы и больших контрактов», — цитирует Sport24 Пятибратова.

«Факел» после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-pyatibratov-slozhno-zainteresovat-igroka-v-perekhode-v-fakel-vse-smotryat-v-storonu-moskvy-i-bolshikh-kontraktov
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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