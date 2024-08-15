Пятибратов о переносе матча «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву: «Был выбран наиболее оптимальный вариант»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» поделился мнением о переносе матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» в Москву.

12 августа власти Воронежа временно запретили проведение массовых мероприятий на фоне сложной обстановки в приграничье. 13 августа РПЛ объявила о переносе игры «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву.

«Это наши реалии. Мы их принимаем. В текущих условиях был выбран наиболее оптимальный вариант. Необходимо сказать спасибо всем тем, кто смог так оперативно согласовать вопрос об обмене домашними встречами. Играть в Москве с нашими болельщиками — это круто. Представьте ситуацию: приехал бы столичный «Спартак» в Воронеж, но встречу пришлось бы проводить при пустых трибунах. На мой взгляд, это было бы как раз очень жесткое решение. Считаю, что наши болельщики заслуживают того, чтобы видеть матчи лучших команд страны», — сказал Пятибратов «СЭ».

Матч 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» пройдет 18 августа.