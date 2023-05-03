Пятибратов: «Снова быть ассистентом мне неинтересно. У меня грандиозные планы в голове»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о планах на будущее после ухода из воронежского клуба.

— Готовы пойти в «Аланию», если Василенко позовет?

— Нет. Я уже давно был готов к самостоятельной работе. В прошлом сезоне у нас была непростая ситуация с двумя поражениями подряд — от «Олимпа» и СКА. Олег Петрович заболел, так что на ближайшие два матча руководить командой представилось мне. Я понимал, что третье поражение практически не оставило бы нам шансов быть в лидерах. Но в итоге в Астрахани мы обыграли «Волгарь», а дома липецкий «Металлург». Для меня эти две победы стали дополнительным сигналом, что я могу быть главным. Сейчас снова быть ассистентом мне неинтересно. Мне нужно реализовывать свои амбиции, у меня грандиозные планы в голове.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля. Ему на замену пришел Вадим Евсеев из «Шинника».