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Сегодня, 21:48

Пятибратов: «Снова быть ассистентом мне неинтересно. У меня грандиозные планы в голове»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о планах на будущее после ухода из воронежского клуба.

— Готовы пойти в «Аланию», если Василенко позовет?

— Нет. Я уже давно был готов к самостоятельной работе. В прошлом сезоне у нас была непростая ситуация с двумя поражениями подряд — от «Олимпа» и СКА. Олег Петрович заболел, так что на ближайшие два матча руководить командой представилось мне. Я понимал, что третье поражение практически не оставило бы нам шансов быть в лидерах. Но в итоге в Астрахани мы обыграли «Волгарь», а дома липецкий «Металлург». Для меня эти две победы стали дополнительным сигналом, что я могу быть главным. Сейчас снова быть ассистентом мне неинтересно. Мне нужно реализовывать свои амбиции, у меня грандиозные планы в голове.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля. Ему на замену пришел Вадим Евсеев из «Шинника».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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