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Сегодня, 20:51

Пятибратов рассказал о своем увольнении из «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о своем увольнении из воронежского клуба.

«Как узнал об отставке? Все было известно еще до матча с «Динамо». Поражение от «Оренбурга» стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать «Химки» и «Ахмат». Ничьи — не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс, поражение от «Оренбурга», про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор. Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я ее сделать лучше — наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину «Факел» после матча с «Динамо». Ну, а победа над «Динамо» — это что-то из рода «Уходя — уходи, но красиво». Калинин перед игрой сказал при всей команде: «Тренер, мы обязательно выиграем! Я отвечаю за свои слова». После матча я ему взглядом показал, что он настоящий мужчина, который держит обещания», — приводит слова Пятибратова Sport24.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля, проработав в «Факеле» 2,5 года.

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ, имея 21 очко в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-ya-ponimal-chto-moi-dni-v-klube-sochteny-pokinuvshiy-fakel-trener-pyatibratov-rasskazal-pravdu-ob-ukhode-iz-kluba
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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