Пятибратов заявил, что ему стыдно перед болельщиками «Факела»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ.

Встреча должна была пройти в Воронеже, но власти Воронежской области приняли решение временно приостановить проведение массовых мероприятий на территории региона в целях безопасности. РПЛ после обсуждения с обоими клубами разрешила командам поменяться кругами и провести игру на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— «Спартак» сегодня был лучше нас в реализации и создал больше возможностей. Мы очень плохо начали матч. Сейчас в раздевалке был откровенный мужской разговор. Я знаю, в чем проблема. В ближайшее время я буду прикладывать все усилия, чтобы ее решить. Мы очень расстроены результатом. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас про любых результатах. Даже стыдно было реагировать на их поддержку.

— Сказался ли перенос матча в Москву?

— Конечно, сказалось на подготовке. Наш тренерский штаб провел одну тренировку не в оптимальном составе, потом была восстановительная, потом дорога. Конечно, это вносит свои коррективы.

48-летний Пятибратов возглавил «Факел» 14 августа после отставки своего предшественника Игоря Черевченко. Ранее тренер уже работал в Воронеже с 2022 по 2023 год.

После 5 матчей воронежский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 набранным очком.