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Сегодня, 16:26

Пятницкий: «Абаскаль не годится в тренеры «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за игру команды в последних матчах.

«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская — способна бороться за трофей», — приводит «Чемпионат» слова Пятницкого.

По мнению экс-полузащитника «Спартака», главным тренером команды должен быть российский специалист.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

После 8 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 13 очками. Также «Спартак» лидирует в группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России с 9 очками в 3 играх.

Источник: Чемпионат
Андрей Пятницкий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
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 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
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 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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