Пятницкий: «Абаскаль не годится в тренеры «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за игру команды в последних матчах.

«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская — способна бороться за трофей», — приводит «Чемпионат» слова Пятницкого.

По мнению экс-полузащитника «Спартака», главным тренером команды должен быть российский специалист.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

После 8 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 13 очками. Также «Спартак» лидирует в группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России с 9 очками в 3 играх.