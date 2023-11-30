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Сегодня, 20:15

Пятницкий: «Я уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о работе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Игру с «Оренбургом» я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придет, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5339386-andrej-pyatnickij-abaskal-ne-trener-on-ne-ponimaet-chto-takoe-spartak.html
Андрей Пятницкий
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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