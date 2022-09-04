Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 23:05

Радченко: «Многие думали, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартак» Дмитрий Радченко прокомментировал матч 8-го тура РПЛ, в котором питерская команда победила московскую со счетом 2:1.

 

«Зенит» заслуженно победил, матч понравился, — приводит Metaratings.ru слова Радченко. — Он был информативным для всех — многие думали, что «Спартак», который на данный момент выглядит очень прилично, может составить конкуренцию «Зениту». Но было видно, что «Зенит» посильнее, не говоря уже об индивидуальных качествах игроков. «Зенит» не стал ничего менять, играл в свой футбол на выезде против «Спартака». Сказалось индивидуальное мастерство футболистов, взаимодействия в атаке».

Благодаря этой победе «Зенит» с 20 очками единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

«Зенит» — главный кандидат на чемпионство? Об этом можно было говорить и до сезона. По составу «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Решен ли уже вопрос о чемпионстве? Нет, конечно», — заявил Радченко.

Источник: metaratings.ru
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кержаков: «По началу «Спартак» нам по ушам дал, очень агрессивно вышли»

Ловрен: «Если ты не хочешь побеждать, если ты не голоден — ты проиграешь чемпионат»