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Сегодня, 15:18

Радченко: «Надеюсь, что «Краснодар» составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил перспективы питерского клуба и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ-2023/24.

«Я еще недели три назад говорил о том, что до зимней паузы «Зенит» опередит «Краснодар», — цитирует Радченко «РБ Спорт» . — Прогноз на данный момент оправдался. Связано это с тем, что последние матчи краснодарцы проводили не на самом высоком уровне. И во встрече с «Зенитом», и до нее были неяркие игры. А игру в Екатеринбурге было очень важно выиграть «Уралу»: Гончаренко заслужил эту победу, потому что в клубе ему очень доверяют. А в чемпионате побеждает та команда, которая играет на протяжении всего сезона стабильно, но я надеюсь, что «Краснодар» все же составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото».

«Зенит» с 33 очками после 16 матчей лидирует в чемпионате России, на 1 очко опережая идущий вторым «Краснодар».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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