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Сегодня, 22:11

Радченко назвал попаданием в яблочко трансфер Глушенкова в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил вклад нападающего Максима Глушенкова в победу «Зенита» над «Ростовом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

«Сейчас он играет с высококлассными, индивидуально очень сильными игроками в середине поля, такими как Вендел и Клаудиньо. Сам Глушенков обладает футбольным интеллектом, а такие футболисты, как правило, быстро находят взаимопонимание с партнёрами. Главный тренер, конечно, помог, но Глушенков очень прилично выглядел и в предыдущем сезоне, поэтому и получил приглашение в «Зенит». Здесь нужно отдать должное руководству «Зенита» — точечный трансфер получился попаданием в яблочко», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» по ходу летнего трансферного окна. В первых пяти матчах за клуб нападающий забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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