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Сегодня, 12:44

Радченко назвал преимущество «Зенита» в матче против «Локомотива»

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ.

«Когда «Зенит» играет у себя дома, то любой команде с ним тяжело играть. Но еще в прошлом сезоне мы видели, что «Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака. Галактионов прекрасно знает, как играть с «Зенитом», а его команда очень хорошо начала в этом сезоне, что для многих было неожиданно, поэтому игра будет крайне непростой. Но стоит отметить, что последняя пауза на сборные не пошла им на пользу, что подчеркнула внезапная осечка с «Химками». «Зенит» же, наоборот, воспользовался этой паузой и сделал коррективы. Так что это может стать небольшим, но преимуществом «Зенита» в игре с «Локомотивом», — сказал Радченко «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. «Зенит» с 29 очками располагается на второй строчке.

Денис Сафронов

Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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