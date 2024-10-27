Радченко назвал преимущество «Зенита» в матче против «Локомотива»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ.

«Когда «Зенит» играет у себя дома, то любой команде с ним тяжело играть. Но еще в прошлом сезоне мы видели, что «Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака. Галактионов прекрасно знает, как играть с «Зенитом», а его команда очень хорошо начала в этом сезоне, что для многих было неожиданно, поэтому игра будет крайне непростой. Но стоит отметить, что последняя пауза на сборные не пошла им на пользу, что подчеркнула внезапная осечка с «Химками». «Зенит» же, наоборот, воспользовался этой паузой и сделал коррективы. Так что это может стать небольшим, но преимуществом «Зенита» в игре с «Локомотивом», — сказал Радченко «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. «Зенит» с 29 очками располагается на второй строчке.

Денис Сафронов