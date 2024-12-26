Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:29

Радченко назвал самый запоминающийся момент в российском футболе в 2024 году

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился самым запоминающимся моментом в 2024 году в футболе.
«Наверное, выделил бы последний тур российского чемпионата -2023/24. Удивило то, что три команды претендовали на золотые медали, и до конца не было понятно, кто станет чемпионом в РПЛ, и все решалось в последнем туре», — сказал Радченко корреспонденту Vprognoze.ru.

«Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул в РПЛ. Команда под руководством главного тренера Сергея Семака одержала победу в борьбе с «Краснодаром» и «Динамо».

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
Читайте также
Спецборт МЧС РФ с выжившими в авиакатастрофе россиянами приземлился в Жуковском
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
В России могут изменить правила поступления в вуз после колледжа
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
Эксперты оценили вероятность введения штрафов за использование VPN
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Сегодня
Вчера
Неделя