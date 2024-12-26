Радченко назвал самый запоминающийся момент в российском футболе в 2024 году

Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился самым запоминающимся моментом в 2024 году в футболе.

«Наверное, выделил бы последний тур российского чемпионата -2023/24. Удивило то, что три команды претендовали на золотые медали, и до конца не было понятно, кто станет чемпионом в РПЛ, и все решалось в последнем туре», — сказал Радченко корреспонденту Vprognoze.ru.

«Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул в РПЛ. Команда под руководством главного тренера Сергея Семака одержала победу в борьбе с «Краснодаром» и «Динамо».