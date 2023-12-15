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Сегодня, 23:24

Радченко назвал Семака лучшим российским тренером в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Начальник отдела индивидуальной подготовки «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучшего российского тренера в 2023 году.

«Семак — лучший российский тренер в 2023 году. К сожалению, из российских специалистов у Семака нет явных конкурентов. Дргуим тренерам давали шанс проявить себя в больших клубах, но у них не получилось. Единственный конкурент Семака — это Карпин. Он на протяжении многих лет стабильно работает, но «Ростов» — это не «Зенит», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-semak-luchshij-rossijskij-trener-v-2023-godu-ego-edinstvenny-j-konkurent-karpin/
Дмитрий Радченко
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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