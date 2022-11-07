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Сегодня, 16:32

Радченко — о фаворите в борьбе за серебро: «Спартак». И по составу, и по игре»

Александр Кружков
Обозреватель
Игроки &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» назвал фаворита в борьбе за серебро чемпионата России.

— У кого из преследователей «Зенита» больше шансов на серебро?

— У «Спартака». Он и по составу выглядит предпочтительнее, и по качеству игры. Видно — ребята не мучаются на поле, а получают удовольствие от футбола. Еще бы в стабильности прибавить — тогда команде цены не будет.

— Где у «Спартака» сегодня самая проблемная зона?

— В центре обороны. Замену Жиго так и не нашли. В итоге у Джикии постоянно меняются напарники. Сейчас рядом с ним выходит Маслов, до этого были Литвинов, Чернов, Мевля. Но все они играют с перепадами. Как, впрочем, и сам Джикия.

— А ЦСКА почему дома проиграл?

— Стечение обстоятельств. «Нижний» умеет выжимать максимум из минимум моментов. Так и в Москве вышло. Для победы хватило одного удара в створ! Но команда у армейцев хорошая, играющая, сбалансированная. Возвращение Дивеева после травмы сразу добавит надежности обороне. Думаю, в призерах ЦСКА точно будет.

 
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Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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