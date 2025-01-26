Радченко назвал Зимний кубок РПЛ экзаменом перед оставшейся частью чемпионата

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мне кажется, что это очень важно для всех, потому что у нас довольно большая зимняя пауза, а также были проведены некоторые трансферы. Этот кубок — экзамен перед оставшейся частью чемпионата. Для болельщиков тоже будет очень интересно посмотреть, как команды подойдут к остатку сезона», — сказал Радченко «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Александр Абустин