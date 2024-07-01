Радченко объяснил, при каком условии «Спартак» и «Краснодар» смогут составить конкуренцию «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансферную политику клуба и поделился ожиданиями от чемпионской гонке в предстоящем сезоне.

«Все будет зависеть от трансферной политики клубов. Если такие команды, как «Краснодар» и «Спартак», решат внутренние проблемы, которые были, то, уверен, конкуренция появится. Я не удивлен, что у лидеров команд есть хорошие предложения, и клуб с пониманием может их отпустить. Но «Краснодар» — это тот клуб, у которого есть возможности и бюджет на то, чтобы на их место приобрести качественных футболистов. Понятно, что нужно укрепляться, — сказал Радченко Metaratings.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» финишировал пятым.