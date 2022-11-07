Радченко — о Чистякове: «Не попал в игру — бывает. Я бы поддержал его»

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» высказался о решении клуба вывести защитника Дмитрия Чистякова из состава после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). 28-летний футболист допустил результативную ошибку и был заменен в первом тайме. Это поражение стало для «Зенита» первым в чемпионате России.

— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. Все-таки во втором тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество. Но гости выстояли, — сказал Радченко.

— Антигероем матча стал защитник «Зенита» Чистяков. Что бы вы сказали ему в раздевалке?

— Поддержал бы. В субботу парень не попал в игру. Ну что ж, бывает.

— На восьмой минуте совершил вопиющий ляп, который обернулся вторым голом в ворота «Зенита».

— Начнем с того, что Чистяков — не самый быстрый защитник. В том эпизоде просто недооценил скорость и мощь Конате. Думал, успеет отдать пас. И допустил детскую ошибку. А форвард «Ахмата» коршуном полетел на мяч, обокрал Чистякова и спокойно разобрался с Кержаковым.

— На следующий день защитника «Зенита» вывели из основного состава. Не слишком сурово — после одной-единственной ошибки? Или мы пока чего-то не знаем?

— Скорее, второе. Вряд ли к такому решению привела оплошность на поле. Это же футбол, здесь никто от ошибок не застрахован. Или возьмем Мостового, который недавно после обратной замены не скрывал возмущения. Но даже к нему подобных санкций не применяли...

— Как защитник Чистяков объективно слабее и Ловрена, и Родригао?

— Да. Поэтому и потерял место в составе, когда летом «Зенит» купил Родригао.