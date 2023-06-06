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Сегодня, 18:20

Радченко оценил сезон «Зенита» на четыре балла

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко подвел итоги года и сказал, что отличает сине-бело-голубых от остальных клубов РПЛ.

«Я бы оценил сезон на четыре балла. Потому что перед каждым сезоном у «Зенита» стоят самые высокие задачи — выиграть все возможные титулы. К сожалению, в этом году Кубок «Зенит» не выиграл. Есть ли смысл держать такое количество легионеров в отсутствие еврокубков? Легионеры есть и в других командах, их никто не отменял. «Зенит» выше тем, что у них внутри клуба все налажено намного лучше, чем у других команд. Потому что внутренние проблемы других клубов мешают им в создании конкуренции. Например, в том же «Спартаке» или «Динамо», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Из розыгрыша FONBET Кубка России петербургский клуб вылетел на стадии 1/4 финала Пути регионов, проиграв в серии пенальти московскому «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-ya-by-ocenil-sezon-zenita-na-chetyre-balla-256825/
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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