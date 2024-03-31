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31 марта, 23:10

Радченко оценил шансы «Зенита» стать чемпионом РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы сине-бело-голубых на победу в чемпионате России.

«Безусловно, больше всех шансов на победу в РПЛ у «Зенита». По основному составу и по игрокам ротации команда выглядит предпочтительнее других. «Зенит» может проиграть только сам себе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Радченко.

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет «Краснодар» (40). На третьей строчке располагается «Динамо» (38).

«Зенит» становился чемпионом России предыдущие пять сезонов. В последний раз титул РПЛ выигрывала другая команда в 2018 году — тогда чемпионом стал «Локомотив».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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