Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:12

Радченко: «Для меня переход Коваленко в «Зенит» стал большим сюрпризом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил трансферную политику петербургского клуба.

— Педро стал девятым игроком с бразильским паспортом в «Зените». Как вы оцените такое приобретение?

— Девятым? — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Радченко. — А разве Малкома и Клаудинью не натурализовали?

— Да, но у них остались бразильские паспорта.

— Наверное, их теперь стоит считать россиянами, раз у них есть российское гражданство. Я не так давно был в Бразилии, следил там за турниром, в котором принимали участие молодые ребята, в том числе там играли спортсмены из «Коринтианса». По Педро были очень хорошие отзывы. «Зенит» приобрел крайне перспективного игрока не в первый раз за последние годы.

— Также в «Зенит» перешел Александр Коваленко. Думаете, он справится с конкуренцией?

— Для меня его переход стал большим сюрпризом. Конечно, он сделал серьезный шаг, согласившись на переход в «Зенит», но он должен отдавать себе отчет о том, в какую команду он переходит. В клубе очень серьезная конкуренция, дальше все зависит от его способностей и характера. Посмотрим, будет ли он уступать тем зубрам в составе, которые неоднократно становились чемпионами страны.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005182879_radchenko_ocenil_transferyi_zenita
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
Педро Энрике (Коринтианс)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиго: «Помню свой первый день в Москве. Глушаков меня тепло поприветствовал»

Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» на сезон в РПЛ