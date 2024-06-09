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Сегодня, 17:08

Радченко оценил возможный переход Джикии в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на потенциальный переход защитника Георгия Джикии в питерский клуб.

— Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.

— Другим клубам РПЛ он может пригодиться?

— Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму, — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». В активе игрока пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-dzhikiya-ne-usilit-oboronu-zenita-zashitniki-komandy-silnee-ego-371199/
Георгий Джикия
Дмитрий Радченко
ФК Спартак (Москва)
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