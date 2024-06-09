Радченко оценил возможный переход Джикии в «Зенит»

Сегодня, 17:08
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на потенциальный переход защитника Георгия Джикии в питерский клуб.
— Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.
— Другим клубам РПЛ он может пригодиться?
— Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму, — цитирует Радченко Metaratings.ru.
Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». В активе игрока пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за команду.