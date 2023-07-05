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Радченко — о нейтралитете фанатов на OLIMPBET Суперкубке России: «Противостояние будет всегда»

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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал для «СЭ» объявление фанатских объединений сине-бело-голубых и ЦСКА о нейтралитете во время матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Очень хорошо, что болельщики совместно принимают такие решения. От такого испытываю только позитив. Не прекратилось ли фанатское противостояние? Нет, противостояние будет всегда. Такое же, как и на поле. Болельщики всегда поддерживают свою команду. Фанатское движение было, есть и будет. Но в нем, возможно, стало меньше агрессии», — сказал Радченко «СЭ».

Матч между командами состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — 17.00 мск.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА же выиграл Кубок страны.

Валерия Яшвили

Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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