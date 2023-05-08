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Сегодня, 14:34

Экс-футболист сборной России Радченко: «Семак навечно вписал свое имя в историю «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил вклад главного тренера петербургского клуба Сергея Семака в успехи сине-бело-голубых.

«Как тренер вторую звезду «Зениту» принес исключительно Семак, но нужно отметить и всю команду, футболистов. Понятно, что во главе всего состоит главный тренер, но надо отдать должное всему клубу: тренерскому штабу, медицинскому и многим другим. Без этого «Зенит» пять раз подряд не победил бы. Можно сказать, что Семак вписал навечно свое имя в историю «Зенита». Достигнуть такого достижения очень сложно. Семаку очень помогло то, что он был большим профессионалом, будучи футболистом. Также он поработал в тренерском штабе со Спаллетти, который сейчас выиграл серию А, от него он что-то почерпнул однозначно», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Семак возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года. Под его руководством петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

В сезонах-2018/19 и 2019/20 Семак был признан РФС лучшим тренером года.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-semak-navechno-vpisal-svoyo-imya-v-istoriyu-zenita-249435/
Дмитрий Радченко
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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