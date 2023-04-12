Радченко отреагировал на слова Геркуса о российском футболе

Экс-игрок «Депортиво», «Расинга» и «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко рассказал, что думает о словах экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

Ранее Геркус сказал, что российские футболисты в 90-е годы играли во вторых по силе европейских чемпионатах и не принесли никакой пользы отечественному футболу.

«В первую очередь нужно у Геркуса спросить, что он хотел этим сказать? Если он это сказал на полном серьезе, то этим высказыванием он подчеркивает, что экс-президент «Локомотива» — дилетант в футболе. Есть интернет, пусть откроет и посмотрит.

Могу напомнить, что все ребята, которые уезжали в 90-е, играли в самых сильных чемпионатах. Англия — Андрей Канчельскис, который играл в «Манчестер Юнайтед». Давайте вспомним Валерия Карпина, который играл в испанском чемпионате и был там на ведущих ролях, выходил с капитанской повязкой. Вспомним Александра Мостового которому в «Сельте» хотели памятник поставить и звали «Царь». Ледяхов, Онопко, которые очень много играли за свои клубы. Пусть посмотрит, кто играл за «Бенфику», «Спортинг». Немецкий чемпионат пусть посмотрит, вспомнит итальянскую лигу, где Игорь Шалимов играл за «Интер» и был там одним из лучших, Колыванов. Да, здесь, мне кажется, все понятно», — цитирует Радченко Metaratings.ru.