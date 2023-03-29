Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:09

Радченко: «Раздача билетов «Зенитом» увеличит посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит проблему»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на заявление пресс-службы «сине-бело-голубых» о бесплатном распространении билетов на матчи РПЛ.

«Когда только вносили закон о Fan ID в Госдуму, у меня было двоякое впечатление, — цитирует Metaratings.ru Радченко. — Я живу по принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было очень интересно, как это будет происходить у нас. Потому что сначала было очень мало информации. Мы попробовали. И видим, сколько сразу проблем с болельщиками и преданными клубу фанатами. Конечно же, если говорить о чиновниках, которые принимают решение, надеюсь, что на это они уже обратили внимание. Бесплатная раздача билетов «Зенитом» увеличит в какой-то степени посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит эту проблему. Клубы понимают, что преданные болельщики должны быть на стадионе, поддерживать команду. Они так же ищут возможности чтобы посещение было больше».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин согласен с признанием форварда «Локомотива» Дзюбы лучшим игроком марта в РПЛ

Селюк: «Конате в отличной форме, он готов к матчу со «Спартаком»