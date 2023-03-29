Радченко: «Раздача билетов «Зенитом» увеличит посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит проблему»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на заявление пресс-службы «сине-бело-голубых» о бесплатном распространении билетов на матчи РПЛ.

«Когда только вносили закон о Fan ID в Госдуму, у меня было двоякое впечатление, — цитирует Metaratings.ru Радченко. — Я живу по принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было очень интересно, как это будет происходить у нас. Потому что сначала было очень мало информации. Мы попробовали. И видим, сколько сразу проблем с болельщиками и преданными клубу фанатами. Конечно же, если говорить о чиновниках, которые принимают решение, надеюсь, что на это они уже обратили внимание. Бесплатная раздача билетов «Зенитом» увеличит в какой-то степени посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит эту проблему. Клубы понимают, что преданные болельщики должны быть на стадионе, поддерживать команду. Они так же ищут возможности чтобы посещение было больше».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей.