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Радченко: «Пенальти в ворота «Зенита» спорный»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

«Именно поэтому футбол — спорт номер один. Потому что он непредсказуем. Ты вроде бы контролируешь игру, но в любой момент может все перевернуться с ног на голову. Напряжение у болельщиков, конечно, было, но никакой истерики. В Питере всегда болельщики верят в свою команду, в то, что, в конце концов, она добьется нужного результата. Матч получился очень эмоциональным.

Не только в этом сезоне, но и всегда во второй части чемпионата команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, всегда отбирали очки. Потому что права на ошибку у некоторых команд уже не было. Сейчас у них то же самое. Они решают свои задачи, и оставшиеся матчи должны играть на все сто процентов, выкладываться и набирать очки. Поэтому никаких сюрпризов нет. Никто не хочет сдаваться.

На мой взгляд, пенальти, назначенный в ворота «Зенита» спорный, где-то 50 на 50. Его нужно тщательно смотреть, разбирать. Мы возвращаемся обратно. Последние два года мы говорим о спорных пенальти, о спорных красных карточках, о ВАР, много моментов. Конечно это все околофутбольное отвлекает людей. Они смотрят не на футбол, не на результат, а вот на эти вещи, которые до сих пор, к сожалению, непонятно как трактуются", — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.

Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Химки
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