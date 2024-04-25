Радченко: «Федотов уже сталкивался с проблемами с составом и найдет выход»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча перенесенного 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Этот матч — самое ожидаемой в Москве дерби, одного из главных в нашем чемпионате. А шансы, как и в любом таком матче, вне зависимости от составов, от потерь, они всегда 50/50. Как будет выходить из ситуации с потерями Владимир Федотов? Выпустит ли молодежь? А почему бы и нет? Федотов на протяжении того времени, что работает в ЦСКА, уже сталкивался с проблемами с составом, очень короткой скамейкой запасных. Для него такая ситуация не нова. Я думаю, он найдет выход», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

Дерби пройдет 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 20.30 по местному времени.