Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:19

Радченко: «В матче между «Зенитом» и ЦСКА нас ждет интересная тренерская дуэль»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА.

«Матч «Зенита» и ЦСКА будет очень интересен, встретятся лучшая команда страны и одна из лучших. Будет интересно посмотреть, как Федотов построит свою игру. В последнее время петербуржцам непросто играть с армейцами, и этот матч не будет исключением. Не скажу, что «Зенит» будет фаворит в матче с ЦСКА. Но думаю, что сине-бело-голубые будут играть первым номером, а армейцы будет стараться играть на контратаках, они умеют хорошо это делать. Посмотрим, какие схемы выберут команды. Нас ждет интересная тренерская дуэль», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» с 13 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА расположился на 6-й позиции (10 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-v-matche-zenita-i-cska-nas-zhdyot-interesnaya-trenerskaya-duel-280104/
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин ответил на вопрос, когда сделает себе голливудскую улыбку
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
2
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» не согласился отпускать игрока
В ЦСКА прокомментировали замену изображения Фернандеса: «Это не спланированный перформанс накануне матча»
«Крылья Советов» — «Факел»: видео голов
«Крылья Советов» разгромили «Факел» и вышли на первое место в РПЛ
«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы забили третий безответный гол
«Краснодар» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Факел»: пенальти назначен правильно — непонятно, почему возмущался Калинин

Севикян: «Главное всегда выжимать из себя максимум, чтобы команда побежала, а индивидуальные награды — не приоритет»