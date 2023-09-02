Радченко: «В матче между «Зенитом» и ЦСКА нас ждет интересная тренерская дуэль»

Сегодня, 18:19
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА.
«Матч «Зенита» и ЦСКА будет очень интересен, встретятся лучшая команда страны и одна из лучших. Будет интересно посмотреть, как Федотов построит свою игру. В последнее время петербуржцам непросто играть с армейцами, и этот матч не будет исключением. Не скажу, что «Зенит» будет фаворит в матче с ЦСКА. Но думаю, что сине-бело-голубые будут играть первым номером, а армейцы будет стараться играть на контратаках, они умеют хорошо это делать. Посмотрим, какие схемы выберут команды. Нас ждет интересная тренерская дуэль», — цитирует Радченко Metaratings.ru.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» с 13 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА расположился на 6-й позиции (10 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
2
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -