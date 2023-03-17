Радченко: «Если «Зенит» выиграет у ЦСКА, то можно говорить, что на 85% они возьмут золотые медали»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит».

«Поражение в Кубке России — очень болезненная история для «Зенита» перед таким важным матчем с ЦСКА. Нужно сделать правильные выводы и готовиться к матчу. Думаю, что в Москве уже будет совсем другая игра. Это будет один из ключевых матчей для петербуржцев, чтобы упрочить свои позиции в борьбе за чемпионство. Если «Зенит» выиграет у армейцев, то можно говорить, что на 85% они возьмут золотые медали», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 19 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет пятым, набрав 32 очка.