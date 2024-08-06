Радченко — о «Динамо»: «Команда меня ничем не удивила»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры московского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я смотрел матчи «Динамо», и команда меня ничем не удивила. В том сезоне они были сильнее в плане игры. Нужно посмотреть дальше, как они проведут следующие матчи. Я бы не сказал, что они чем-то отличаются от других серьезных команд, например, от того же «Ростова», — сказал Радченко «СЭ».

«Динамо» одержало три победы в РПЛ. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ.10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре чемпионата России.

Денис Сафронов