0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Радченко — о слова Дзюбы про «Зенит»: «Он большой шутник. Серьезно к его выражениям не стоит относиться»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который заявил, что в петербургском клубе стало слишком много бразильских футболистов.

«Мы все знаем Артема Дзюбу. Он большой шутник, душа компании. Серьезно к его таким выражениям не стоит относиться», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-o-slovah-dzyuby-pro-zenit-ser-ezno-ne-nado-k-nim-otnosit-sya-on-bol-shoj-shutnik/
Артем Дзюба
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Деменко — о критике Дзюбы в адрес «Зенита»: «Это все-таки эмоции в какой-то степени»
Быстров — об игре Дзюбе в «Локомотиве»: «Он и в «Зените» последние годы работоспособностью не отличался»
Гладилин — о матче «Локомотива»: «Дзюба ничем не выделился. Ему обязательно нужен обслуживающий персонал»
Стипиди: «Дзюба неплохо сыграл против «Спартака» и принес определенную пользу «Локомотиву»
Неманья Пейчинович: «Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив» пойдет на пользу команде»
Дюрица назвал Дзюбу голевой машиной
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дзюба: «Захарян не попал в «Зенит», потому что Малафеев сказал ему: «У тебя неправильный агент»
Деменко — о критике Дзюбы в адрес «Зенита»: «Это все-таки эмоции в какой-то степени»
Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что клуб готов к использованию системы Fan ID
Дивеев: «Ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я мечтаю об этом»
Бышовец: «Зимой Промес проделал большую работу и набрал хорошую форму»
Дивеев: «Наверное, какой-то интерес из Италии есть. Я очень хочу в Европу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «Зимой Промес проделал большую работу и набрал хорошую форму»

Дивеев: «Ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я мечтаю об этом»