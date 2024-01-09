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Сегодня, 22:14

Радченко рассказал, что в Испании детские тренеры ценятся больше профи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер академии «Зенита» и экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко порассуждал о перспективах развития российского футбола в 2024 году.

«Этот год сложится, как и предыдущий, ничего нового не будет. Не считаю, что мы скатываемся, просто нам не с кем сравнивать. Для этого нужны матчи с серьезными соперниками. А так говорить, что мы катимся, думаю, не стоит. Тренеров у нас достаточно много, даже перенасыщенность тренеров. И понятно, что не каждый тренер может эффективно работать именно с молодежью. Потому что не каждый тренер, например, может работать именно с футболистами, которым от 6 до 12 лет, или с 12 до 17. А тренеров у нас достаточно. У нас хорошее обучение тренеров, я сам его проходил. Насколько сильно сказываются низкие зарплаты у детских тренеров? Это очень сказывается. Я думаю, не только в футболе, а везде. Я недавно посмотрел фильм про хоккей, где были и комментарии Фетисова и Третьяка. Проблема существует. Я просто долгое время играл в Испании, за границей, и там именно детский тренер ценится больше, чем профессиональный. Потому что он закладывает фундамент футболиста. И зарплаты действительно намного больше, чем у нас. У нас почему-то не ценят детского тренера. В академиях, да — у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива». Там тренерам могут платить зарплату. Но посмотрите, сколько у нас школ! У нас очень большая страна, и конечно, это однозначно проблема», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-v-ispanii-detskie-trenery-cenyatsya-bolshe-profi-ikh-zarplata-bolshe-chem-v-rossii-322336/
Дмитрий Радченко
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