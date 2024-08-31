Радченко: «У Соболева есть хороший шанс оставить след в истории «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о перспективах форварда Александра Соболева в петербургском клубе.

— Вообще, я скорее не верил, что Соболев перейдет в «Зенит», чем верил, — приводит слова Радченко «РБ Спорт». — Но, раз это произошло, значит, так это и должно было быть. Конечно, ему придется перенести довольно серьезное давление болельщиков. Как это было у Дзюбы, у других игроков, приходивших в свое время в «Зенит». Так что адаптационный период Соболеву предстоит серьезный.

— А самый яркий отрезок карьеры, как у того же Дзюбы, у Соболева в «Зенита» возможен?

— Конечно, возможен. «Зенит» — это большой клуб, в последнее время лучший в России, у Соболева есть хороший шанс оставить свой след в истории «Зенита».

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.