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Сегодня, 11:08

Радченко считает, что «Динамо» и «Локомотиву» не принципиально обгонять «Зенит» в таблице после 6-го тура

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Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказал мнение о возможной смене лидера в турнирной таблице РПЛ по итогам 6-го тура.

После 6 матчей 1-е место занимает петербургский клуб, но у московских «Динамо» и «Локомотива» есть матч в запасе при отставании в 2 очка.

«Все может быть, «Зенит» может по итогам этого тура оказаться и на третьем месте в таблице, но еще так много очков будет разыгрываться — и тем интереснее будет чемпионат, если появятся конкуренты. Шанс для «Динамо» и «Локомотива»? Я не думаю, что они будут целенаправленно смотреть в турнирную таблицу и ставить цель обойти в ней «Зенит» в этом туре.

Но обе команды, конечно, будут стараться набирать свои очки, и матчи им предстоят важные. Потому что и «Динамо», и «Локо» наверняка будут бороться за самые высокие места в этом сезоне. Но насчет задачи обогнать «Зенит» в этом же туре — конечно, нет», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» имеет на счету 14 очков. «Динамо» и «Локомотив» набрали по 12 очков, «Спартак» с 11 очками располагается на 4-м месте.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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