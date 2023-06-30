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Сегодня, 17:01

Радченко считает, что Коваленко будет очень тяжело конкурировать с бразильцами в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер полузащитника Александра Коваленко в питерский клуб.

«Для меня переход Коваленко в «Зенит» — полная неожиданность. Понятно, что в таком клубе большая конкуренция. Все будет зависеть только от Александра. Ему будет очень тяжело конкурировать с бразильцами, которые есть в составе «Зенита», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kovalenko-budet-ochen-tyazhelo-konkurirovat-s-brazil-tsami-e-tot-transfer-polnaya-neozhidannost/
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
Александр Коваленко
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