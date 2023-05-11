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Сегодня, 12:57

Радченко считает, что Кузяев мог бы играть в средней команде чемпионата Испании

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о перспективах полузащитника петербургской команды Далера Кузяева.

«Мог бы Кузяев заиграть за границей? Смотря в каком чемпионате. Там все по-другому. Я играл в Европе и думаю, что Далеру надо найти подходящий для себя чемпионат. Исходя из его стиля игры, считаю, что ему бы подошел испанский чемпионат. Конечно, Кузяева не будет подписывать «Реал» или «Валенсия», но в средней команде ла лиги он может играть», — приводит Metaratings.ru слова Радченко.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-kuzyaevu-by-podoshel-ispanskii-chempionat-on-mog-by-igrat-v-srednei-komande-la-ligi-250139/
Далер Кузяев
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
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