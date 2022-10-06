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Сегодня, 16:46

Радченко считает, что Кузяев заслужил новый контракт с «Зенитом»

Алина Савинова

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые хотят продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

«Кузяев — важный игрок для команды. Мы не раз видели, что он полностью подходит под систему Семака, думаю, он устраивает главного тренера. Из года в год Далер показывает стабильный уровень игры.

Плохо, что не уехал в Европу? Не знаю, а были ли предложения? Наверное, каждый российский футболит хочет попробовать себя в Европе, поиграть в сильном чемпионате. Уверен, что Кузяев полностью заслужил свой новый контракт", — цитирует Радченко «РБ Спорт».

29-летний футболист выступает за «Зенит» с июля 2017 года. Его соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2023 года.

По информации источника, он хочет продолжить выступать в этом клубе.

В сезоне-2022/2023 Кузяев провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kuzyaev-zasluzhil-novy-j-kontrakt-s-zenitom/
Далер Кузяев
Дмитрий Радченко
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