Радченко: «Возможно, для игроков, которые все выиграли с «Зенитом», настал момент нового вызова»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможные уходы игроков команды в летнее трансферное окно.

«Наверное, те, кто получает мало игровой практики, могут уйти в аренду или вообще быть проданы. А для тех, кто выиграл уже все в этом клубе, возможно, настал момент нового вызова. И если будет хорошее, достойное предложение по лидерам команды, таким как Клаудиньо, например, «Зенит» может пойти навстречу и отпустить игроков», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

2 июля «Зенит» разгромил в товарищеском матче «Сочи» (5:2). Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».