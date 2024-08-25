Радченко считает, что пока рано говорить о серьезных изменениях в игре «Спартака»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от встречи команд в матче 6-го тура РПЛ (0:0).

«Наверное, от игры «Зенита» в этом матче ожидалось большего. Было интересно, как петербуржцы построят игру против «Спартака». И были некоторые моменты, которые меня удивили. Потому что «Зенит» с первых минут отдал инициативу, не стал прессинговать соперника, постарались сыграть где-то даже вторым номером. Мне кажется, тактика даже заключалась в том, чтобы сыграть на контратаках, впереди были быстрые игроки — Мостовой, Педро, Кассьерра. Но это не совсем сработало.

Травма Вендела? Да, видно было, что он еще все же не на сто процентов восстановился, но все равно он большой молодец, что вышел в таком важном матче. «Спартак» ничем не удивил, видно, что Станкович еще только строит команду. Да, красно-белые стали играть более агрессивно, в более высокий прессинг, и рука тренера уже чувствуется. Но говорить о том, что в «Спартаке» что-то очень сильно поменялось, пока рано», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в РПЛ, «Спартак» набрал 11 очков и располагается на 4-м месте в турнирной таблице.