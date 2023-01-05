Радченко считает, что Сычевой не станет лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой не станет лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона.

«Сейчас есть гонка бомбардиров, а не как раньше, что Дзюба и Азмун были два голеадора. Думаю, кто-то из нападающих, например, Малком может получить приз лучшего бомбардира. Сычевой? Когда ты в одной команде, все получается, забиваешь, но когда происходят перемены, то это очень сложно. Это новая команда, новые партнеры, тренерский штаб. Очень большой вопрос, как это преодолеет Сычевой. Это сложный процесс, я и на себе его прочувствовал. Думаю, он не удержится лидером бомбардирской гонки», — приводит слова Радченко Legalbet.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент он делит первое место с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.