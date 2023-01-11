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Сегодня, 14:05

Радченко: «Бразильцы приедут в «Зенит», а потом уйдут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что трансферная политика питерского клуба может плохо повлиять на развитие российских игроков.

«В последние годы все говорят, что у нас слишком много иностранцев и это закрывает путь молодым футболистам. Если команда ставит задачи более высокого уровня — выиграть чемпионат, то такая массовая покупка понятна. Бразильцы приедут, а потом уедут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться. Сейчас очень удобный момент, чтобы уделить внимание молодежи, ведь у нас нет еврокубков. Можно все переосмыслить и постараться развить наших воспитанников. У нас очень много талантливых игроков, их можно развивать в главной команде и в «Зените-2», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

10 января петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-brazilcy-priedut-v-zenit-potom-uedut-iz-za-etogo-ne-vse-nashi-igroki-mogut-razvivatsya-219055/
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
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