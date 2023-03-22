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Радченко: «В отдельных играх мы не видим той яркой игры от футболистов «Зенита», но это зависит от соперника»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре футболистов петербургского клуба в последних матчах чемпионата России.

«Не думаю, что «Зениту» с его нынешним составом нужно делать какие-то трансферы. Не могу согласиться, что многие футболисты петербуржцев сейчас не выкладываются. В отдельных играх мы не видим той яркой игры от футболистов «Зенита», но это зависит от соперника. Противник всегда анализирует сильные и слабые стороны другой команды. Если кто-то уйдет из «Зенита», тогда, конечно, надо брать другого футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

В матче 20-го тура сине-бело-голубые потерпели поражение от ЦСКА (0:1).Однако «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 48 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-yarkaya-igra-futbolistov-zenita-zavisit-ot-sopernika-ne-soglasen-chto-komanda-ne-vy-klady-vaetsya/
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Дмитрий Радченко
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