Радченко о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»: «Показали разницу в классе»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» победу сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Считаю, что «Зенит» не потерял свою форму. Просто недооценка соперника, которая была в матчах перед этим, сказалась на том, что команда потеряла столько очков. Ребята показали разницу в классе с соперником.

«Краснодар» — основной конкурент «Зенита? «Краснодар» хорошо начал сезон, но мы видели, как вчера они еле ушли от поражения с «Балтикой». Очень хочется, чтобы они создали конкуренцию «Зениту». Но они должны играть стабильно на протяжении всего сезона, как они играли до вчерашнего матча с «Балтикой», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате с 28 очками.