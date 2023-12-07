Радченко считает Личку лучшим тренером чемпионата России в 2023 году

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году.

— Кто из тренеров РПЛ оставил наиболее приятное впечатление в 2023 году?

— Думаю, Личка, который работает сейчас в «Динамо». Он проявил себя и в другой команде ["Оренбурге"]. Мне кажется, что он довольно симпатичный тренер на данный момент, — цитирует Радченко «ВсеПроСпорт».

— Сможет ли он довести команду до чемпионства в этом сезоне или следующем?

— Ха-ха, я не провидец! Сможет или нет... На данный момент он работает очень неплохо. Команда его прогрессирует — это самое главное. Но мы все прекрасно знаем, что тренеру нужно быть всегда на чемоданах. Может произойти все что угодно в любой момент.

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году. В текущем сезоне чемпионата России бело-голубые занимают третье место, набрав 31 очко в 17 матчах. Лидером является «Краснодар» (35).