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Радченко считает Семака лучшим тренером в истории «Зенита»

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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко назвал главного тренера петербуржцев Сергея Семака лучшим в истории клуба.

«Семаку осталось восемь выигрышей до рекорда клуба по количеству побед? Если он бьёт рекорды, то мы вправе считать его лучшим тренером в истории «Зенита». Семак уже вошёл в историю клуба, побил рекорд, став четырежды подряд чемпионом России, что никому не удавалось», — приводит слова Радченко Legalbet.

47-летний специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2018 года. С тех пор «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России.

Источник: https://legalbet.ru/news/radchenko-nazval-semaka-luchshim-trenerom-v-istorii/
Дмитрий Радченко
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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