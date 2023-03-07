Радченко считает Семака лучшим тренером в истории «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко назвал главного тренера петербуржцев Сергея Семака лучшим в истории клуба.

«Семаку осталось восемь выигрышей до рекорда клуба по количеству побед? Если он бьёт рекорды, то мы вправе считать его лучшим тренером в истории «Зенита». Семак уже вошёл в историю клуба, побил рекорд, став четырежды подряд чемпионом России, что никому не удавалось», — приводит слова Радченко Legalbet.

47-летний специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2018 года. С тех пор «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России.