Радченко считает Тюкавина, а не Пиняева лучшим молодым игроком сезона

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, кого считает лучшим молодым игроком сезона в РПЛ.

«Пиняев — молодой игрок, который неплохо выглядел в этом сезоне. О Сергее говорят уже не один год. Думаю, у него хороший пиар-менеджер, как бы это не пошло ему во вред. Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Пиняев провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Зимой 18-летний полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

На счету 21-летнего Тюкавина 10 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Динамо» в сезоне-2022/23.