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Сегодня, 15:59

Радченко включил воспитанника «Зенита» Козлова в число лучших игроков сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко выделил игру воспитанника петербургского клуба Данилы Козлова, который выступает за «Балтику».

«Есть ребята, которые хорошо провели сезон — Тюкавин, Сперцян. Появились новые фамилии. Например, Данила Козлов, который блеснул в конце сезона за «Балтику». Этих ребят и хотелось бы выделить. Козлов — молодой перспективный игрок. Заберут его из «Балтики» или нет, я не знаю. Но предложения у него будут — это точно», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

19-летний полузащитник перешел в «Балтику» из «Зенита» в январе 2024 года. На счету футболиста три гола и четыре результативные передачи в 14 матчах за калининградскую команду во всех турнирах.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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