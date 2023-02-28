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28 февраля, 23:48

Радченко высказался о перспективах Бакаева в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском клубе.

«Прекрасно знаем, в «Зените» большая конкуренция, тем более в середине поля, где играет Бакаев. Он может играть крайнего нападающего, там же играет и Малком. Процесс адаптации проходит не так быстро, как хотелось бы всем болельщикам и руководству клуба. Знаем качества Зелимхана — в «Зенит» просто так не приглашают. Здорово, что ему доверили место в стартовом составе против «Волги». Он забил хороший гол и сыграл неплохую игру. Не стопорит ли свою карьеру в «Зените»? Думаю, вряд ли. Он принял этот вызов и прекрасно понимал, куда идет. Все будет зависеть только от него. Мне бы очень хотелось, чтобы Бакаев заиграл в «Зените» и оправдал те надежды, которые от него ждут. Что вероятнее — аренда или место в стартовом составе? Конечно, каждый игрок хочет иметь как можно больше игровой практики. Если Зелимхану не удастся выиграть конкуренцию, наверное, придется получать постоянную игровую практику в другом месте. Так бывает», — приводит слова Радченко Sport24.

В текущем сезоне Бакаев принял участие в 21-м матче, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-radchenko-bakayev-prinyal-vyzov-i-prekrasno-ponimal-kuda-idet-vse-budet-zaviset-tolko-ot-nego
Дмитрий Радченко
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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